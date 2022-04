Orkut vai voltar? Criador reativa site, promete novidades “em breve” e agita web

O site oficial do Orkut foi reativado nesta quarta-feira (27) e pode voltar a funcionar em breve. Ao acessar Orkut.com, é possível encontrar uma mensagem assinada pelo criador da rede social que foi a mais popular no Brasil nos anos 2000.

No texto, o programador turco Orkut Büyükkökten diz que está construindo algo novo com relação à rede social, criada em 2004 e que permaneceu ativa por 10 anos. “Eu sou um otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford. É por isso que eu trouxe o orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve”, disse.

Büyükkökten fez ainda uma crítica sobre a crescente destilação de ódio nas redes sociais. “Há tanto ódio online nos dias de hoje, e nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas e distantes entre si. Sempre acreditei que uma amizade é mais do que um pedido de amizade, e dediquei minha vida a ajudar milhões de vocês a construir conexões autênticas com seus vizinhos, familiares, funcionários e os belos estranhos que entram em suas vidas”, pontuou o programador.

“Eu quero que você seja capaz de ser seu verdadeiro eu, online e offline. Eu quero que você seja capaz de fazer conexões que grudem. Eu quero ajudá-lo a fazer isso com todo o meu coração”, continuou Büyükkökten.

O anúncio foi feito dois dias após o bilionário Elon Musk fechar um acordo para comprar o Twitter por nada menos que 44 milhões de dólares. A aquisição dividiu a opinião dos internautas, que chegaram a pedir o retorno do Orkut.

A possível volta da rede, que conectou cerca de 300 milhões de usuários ao redor do mundo, se tornou um dos assuntos mais comentados na internet. “Essa volta do Orkut me deu uma alegria haha saudades”, disse um internauta. “Se o Orkut voltar eu desinstalo todas as minhas redes sociais e fico só lá”, comentou outro.

“Orkut vai voltar mal posso esperar pra passar o dia todo mudando as roupas do meu avatar no buddy poke”, escreveu um internauta. “Já pensou: Orkut e MSN sendo reativados juntos, em pleno 2022. Seria esse meu mais novo sonho?!”, questionou outro.

Confira a reação dos internautas com a possível volta do Orkut:

Animação pra volta do Orkut pra isso daqui oh pic.twitter.com/BUL0bXY5O0 — Vi 🍄 (@vlmiVi) April 28, 2022

já pensou: Orkut e MSN sendo reativados juntos, em pleno 2022. seria esse meu mais novo sonho?! — FLAnática (@lowysebertholda) April 28, 2022

Socorro Deus, que o Orkut seja realmente recriado 🙏🏾 — Paulo  (@pguilhermeBR) April 28, 2022

acordo hoje de manhã e redes sociais bombardeadas pela palavra #Orkut — Chris Ribeiro (@Cristia86078846) April 28, 2022

Para tudo que o Orkut voltou hahaha fábrica de memes com as fotos antigas 😂 — Leonardo Schneider (@leoeschneider) April 28, 2022

Já imagino o Orkut chegando nessa vibe: pic.twitter.com/G2eSYppxl8 — Jonathan Willian (@jonathanwsg) April 28, 2022

Orkut vai voltar, preparem os depoimentos — Ezequiel Zanchi (@Zekizanchi) April 28, 2022