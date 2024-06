Orquestra de Santana de Parnaíba inicia temporada de concertos do Projeto Música nas Escolas

A Orquestra Municipal de Santana de Parnaíba (OMUSP) deu início à temporada de apresentações dos concertos musicais de 2024 do Projeto Música nas Escolas. O espetáculo de estreia, realizado na Arena de Eventos no último dia 29, foi dividido em duas partes: a primeira com temas de filmes famosos e a segunda com músicas em homenagem ao cantor e compositor Milton Nascimento.

O evento de abertura contou com a participação de aproximadamente 200 pessoas, entre alunos, pais e funcionários de diversos colégios da cidade. A orquestra foi composta por cerca de 48 estudantes, demonstrando o talento e a dedicação dos jovens músicos de Santana de Parnaíba.

O Programa “Música nas Escolas” tem como objetivo contribuir para a educação dos alunos por meio da música, colaborando com o desenvolvimento cognitivo, atenção, foco, companheirismo e espírito de equipe. A iniciativa busca proporcionar aos estudantes uma formação mais ampla e diversificada, valorizando a arte e a cultura como elementos fundamentais na construção do conhecimento.

As próximas apresentações da OMUSP já estão agendadas e acontecerão em diferentes locais da cidade. No dia 5 de junho, a orquestra se apresentará no Parque Santana, às 19h. Já no dia 12 de junho, o concerto será realizado no Parque São Pedro, também às 19h. Por fim, no dia 22 de junho, a apresentação acontecerá na Praça 14 de novembro, às 15h.

Todas as apresentações são gratuitas e abertas ao público, proporcionando à população de Santana de Parnaíba a oportunidade de apreciar a música de qualidade e valorizar o talento dos jovens músicos da cidade.