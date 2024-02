Os Paralamas do Sucesso reúnem multidão no show de aniversário de Osasco

A Arena Vip de Osasco foi o ponto de encontro de uma multidão que prestigiou o show de Os Paralamas do Sucesso, ontem (25). A apresentação faz parte das comemorações do aniversário da cidade.

Antes de subirem ao palco, a festa ficou por conta das bandas Camurça e Naguetta, que levaram ao público músicas autorais e de artistas nacionais e internacionais do pop, rock e reggae.

Já Os Paralamas continuaram as apresentações e colocou a multidão para cantar e dançar ao som de canções de sucesso. Após quase duas horas de show, as frases mais ouvidas na saída do evento foram: Fantástico! Maravilhoso!, Muito bom!. Elogios à altura do grupo, que está em turnê pelo Brasil em comemoração aos 40 anos de carreira.

O show foi realizado pela Rádio Massa FM e contou com as presenças do prefeito Rogério Lins, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, e demais autoridades.