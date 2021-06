Osasco abre chamamento para decoração de Natal sem custos aos cofres públicos, em troca de liberação para publicidade nos cenários

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Osasco abriu, nesta sexta-feira (11), chamamento público para o recebimento de propostas para a implantação da tradicional decoração de Natal do município. A iniciativa não terá a destinação de dinheiro público. A proposta selecionada receberá como contrapartida pelos serviços a autorização do uso de espaços públicos para a divulgação de publicidade nos cenários.

publicidade

De acordo com o documento publicado nesta sexta-feira (11), na Imprensa Oficial (Iomo), a empresa que tiver seu projeto selecionado, em troca da implantação e manutenção da decoração natalina em Osasco, poderá fixar a publicidade nos enfeites das árvores de Natal, nas casas cenográficas e ao longo do canteiro central Boulevard da avenida Lázaro de Mello Brandão.

Serão vedadas as divulgações de patrocinadores que comercializem produtos considerados nocivos à saúde, tenham conotação política ou atentem contra a moral e os bons costumes, estabelece o chamamento público.

publicidade

O chamamento estabelece ainda que receberão decoração natalina, além do boulevard, Ponte Metálica e Paço Municipal, locais como terminal da Vila Yara, calçadão de Osasco e parque Chico Mendes.

As empresas interessadas têm até o dia 25 para entregar as propostas ao Fundo Social de Osasco. A escolha do projeto vencedor ocorrerá no dia 2 de julho. Entre os fatores que pesarão na definição da proposta vencedora estão acréscimo de evento ou elemento animado no cenário natalino.