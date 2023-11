Osasco abre processo seletivo com 273 vagas de agente de saúde

A Prefeitura de Osasco abre nesta quinta-feira (23) inscrições do processo seletivo 002/2023, que visa a contratação de 273 agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A remuneração para ambos os cargos é de R$ 2.864,40 para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

publicidade

A maior parte das oportunidades é para a função de agente comunitário de saúde (263), que exige que o candidato tenha o ensino médio completo e resida na área de atuação. As outras 10 vagas são para o cargo de agente de combate às endemias, que exige apenas o ensino médio completo.

Além da remuneração, são oferecidos cesta básica mensal, auxílio transporte e vale cesta de Natal.

publicidade

As inscrições serão realizadas de 23 de novembro a 8 de janeiro de 2024, no site da Fundação Vunesp, organizadora do certame. A taxa para se candidatar às vagas é de R$ 67,90.

Leia o edital completo do Processo Seletivo 02/2023 da Prefeitura de Osasco aqui.

Além deste processo seletivo, a administração municipal está com inscrições abertas em concurso público com 429 vagas para preencher diversos cargos, principalmente na área da Educação.