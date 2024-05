Osasco anuncia modernização do Cemitério dos Girassóis após mais de 30 anos

Após décadas de espera, a Prefeitura de Osasco anunciou a modernização e reestruturação do Cemitério dos Girassóis, na zona norte da cidade. Em publicação nas redes sociais, o prefeito Rogério Lins comemorou a finalização do processo licitatório e a contratação da empresa responsável pelas obras de revitalização do local.

De acordo com o prefeito, a intervenção contemplará a construção de mais de 4.000 novos jazigos para atender famílias que aguardavam por esse serviço há tempos. Além disso, serão implantados novos acessos para a comunidade do bairro Santa Rita, regularizando o sistema de coleta de lixo, que atualmente é realizado dentro do cemitério em caçambas.

Uma das novidades será a instalação de um ecoponto, permitindo que os moradores da região possam descartar seus resíduos de forma organizada. Também estão previstas melhorias na estrutura geral do cemitério, incluindo a construção de muros no entorno e a implementação de um novo sistema de proteção.

“Mais um sonho se tornando realidade após mais de 30 anos de espera”, celebrou Lins, ressaltando que o Cemitério dos Girassóis representava um desafio para Osasco há décadas.

Com a empresa contratada, as obras de modernização do Cemitério dos Girassóis estão prestes a começar, trazendo melhorias significativas para a estrutura e atendendo às demandas históricas da população local.