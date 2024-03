Osasco arrecada 16 toneladas de alimentos com shows de Ana Castela e É o Tchan

O estádio do Rochdale, em Osasco, ficou lotado para os shows de Ana Castela e É o Tchan, no sábado (16). Cada ingresso foi trocado antecipadamente por 1 kg de alimento não perecível e, ao todo, foram arrecadadas 16 toneladas que serão destinadas às ações do Fundo Social da cidade.

Os portões para a festa foram abertos às 16h, com a entrega de água para o público logo na entrada do estádio. O evento faz parte da programação do aniversário de 62 anos de Osasco e não teve custos aos cofres públicos.

Uma das atrações do dia, o É o Tchan, liderado por Beto Jamaica e Compadre Washington, fez o público cantar e dançar ao som de clássicos como “A dança do ventre Ali Baba”, “É o Tchan no Hawaí”, “Ralando o Tchan”, “Dança da Cordinha”, entre outras músicas dos 30 anos de carreira do grupo.

E a atração mais esperada da noite, a cantora sertaneja Ana Castela, fez um show inesquecível. A ‘Boiadeira’ como é conhecida, iniciou a apresentação com efeitos pirotécnicos e trouxe em seu repertório sucessos como “Pipoco”, “Nosso Quadro”, “Boiadeira”, “Tô Voltando”, entre outros.