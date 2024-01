Osasco Audax joga pela classificação na Copinha nesta quinta-feira (11) contra o Flamengo

O Osasco Audax perdeu sua segunda partida na Copa São Paulo de Futebol Junior, a Copinha, nesta segunda-feira (8) diante do São José (RS).

Com a derrota, a situação do time osasquense se complicou, pois, para se classificar, terá de encarar o líder do Grupo 19, o Flamengo, já classificado. Se perder, o Audax pode ficar fora da próxima fase.

O Flamengo está invicto na competição e é seguido pelo São José, que leva vantagem sobre o Audax em saldo de gols. Somente os dois primeiros de cada grupo avançam para o mata-mata.

Os dois times se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 17h30, no Estádio Municipal José Liberatti, o Rochdalão. O jogo preliminar, entre São Bento e São José, será às 15h15 no mesmo estádio.