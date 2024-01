O Osasco Audax se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira (11), quando perdeu a partida contra o Flamengo por 2×0.

Só a vitória servia para que o time osasquense avançasse na competição.

O rubronegro terminou a primeira fase na liderança do Grupo 19, com nove pontos, seguido pelo São José-RS, com seis, ambos classificados para a fase de mata-mata daCopinha.

O Audax ficou em terceiro, com três pontos e o São Bento ficou na lanterna.