Osasco, Barueri, Carapicuíba e região têm mais de 1,8 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação

O programa Novotec Expresso oferece a alunos do ensino médio da rede pública mais de 1,8 mil vagas em cursos rápidos e gratuitos de qualificação nas cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Cotia e Santana de Parnaíba. Em toda a Grande São Paulo são quase 7,7 mil vagas.

O objetivo do programa, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado, é oferecer ao estudante qualificação profissional de qualidade pelo Centro Paula Souza, aumentando suas chances de empregabilidade. No Novotec Expresso, a carga horária total é de 200 horas de aula, feitas em um semestre, de forma presencial.

O programa Novotec é voltado aos alunos do ensino médio da rede pública e traz cursos que foram desenvolvidos para alinhar as demandas atuais do mercado de trabalho com as necessidades dos jovens por profissionalização mais rápida.

Em Osasco, são oferecidos cursos como técnicas de vendas, marketing digital, gestão de pequenos negócios, criação de sites e excel aplicado administrativo.

Em Barueri, há oportunidades de cursos como organização de eventos e práticas de gestão de pessoas e auxiliar de logística.

Em Carapicuíba, destaques para desenvolvimento de jogos digitais, edição de vídeo e design de moda.

Serão priorizados estudantes mais próximos das escolas, que ficam a menos de 2km do local do curso, além da igualdade de gênero nas turmas. Não haverá vestibulinho como forma de seleção.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas pelo site www.novotec.sp.gov.br até o dia 9 de fevereiro.

As matrículas estão previstas para 11 de fevereiro e as aulas começam em março.