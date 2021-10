Osasco bate Barueri e é campeão Paulista pela 16ª vez

O Osasco São Cristóvão Saúde venceu novamente o Barueri na segunda partida da série melhor de três da decisão e conquistou seu 16º título do Campeonato Paulista. Na partida realizada no início da noite desta terça-feira (19), no ginásio barueriense José Correa, as osasquenses venceram por 3 sets a 0 (parciais de 25/16, 25/17 e 25/17).

O time de Osasco já havia vencido a primeira partida também por 3 sets a 0 ( parciais de 25/21, 25/20, 25/22), na noite de sexta (15), no ginásio José Liberatti, em Presidente Altino.