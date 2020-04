Osasco chega a 51 mortes com confirmação de covid-19

Chegou a 51 o número de mortes com confirmação do novo coronavírus (covid-19) em Osasco, segundo boletim divulgado na noite desta sexta-feira (24) pela Prefeitura.

Outros 11 óbitos com suspeita da doença estão em investigação, aguardando resultado de exame; e a covid-19 foi descartada laboratorialmente em 85 mortes que tiveram suspeita do vírus.

O número de pessoas com confirmação de coronavírus no município chegou a 497. Todos os casos confirmados são acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Já foram recuperados do coronavírus 376 pessoas na cidade.

Além disso, de acordo com a Prefeitura, até o momento foram notificados 3.224 casos suspeitos de covid-19 em Osasco. Outros 993 casos notificados não pertencem a Osasco, são residentes de outros municípios. Foram descartados 1.249 casos por critério laboratorial. Estão em análise 1.331 casos.