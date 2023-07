Osasco comemora Dia Internacional da Mulher Negra e Latino-americana e Caribenha

A Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) da Prefeitura de Osasco realiza uma série de eventos dentro do projeto “Julho das Pretas”, em referência ao Dia Internacional da Mulher Negra e Latino-americana e Caribenha, comemorado em 25.

publicidade

A abertura oficial das comemorações foi dia 13, com evento que reuniu mulheres negras e servidoras públicas que participaram do projeto Candece: Rainhas mães de Osasco 2022/2023, que foram homenageadas por seus legados de lutas e resistência.

Nesta sexta-feira (21), a partir das 9h, tem mais atividades previstas no Cras Padroeira (Avenida Padroeira, s/nº) com a mostra do Projeto Sankofa (Projeto de inovação social com objetivo de racializar a moda brasileira).

publicidade

No sábado (22), às 11h, é a vez do Samba de Mulheres Pretas, com Bernadete e Roberta na Casa de Angola (Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18).

O Julho das Pretas continua na terça-feira (25), às 9h, com a roda de conversa sobre o Dia Internacional da Mulher Negra e Latino-americana e Caribenha no CRAS Rochdale (Rua Águas de Lindóia, 425).

publicidade

Na quinta-feira (26), a roda de conversa será realizada às 14h no CRAS Bonança (Rua Antônio Jacinto Rangon, 45).

O encerramento das comemorações será realizado no próximo sábado (29), às 16h, com show de Ilú Obá de Min e a Feira gastronômica e de afro-empreendedorismo também na Casa de Angola.

publicidade

O “Julho das Pretas” tem como objetivo fortalecer a luta do feminismo negro dando visibilidade às mulheres negras residentes no município. Para mais informações entre em contato com a SEPPIR no telefone: (11) 3682-6670 ou e-mail: seppir@osasco.sp.gov.br.