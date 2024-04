Osasco conquista seis medalhas em circuito de atletismo

A equipe de atletismo de Osasco, representada pelo Fundo de Assistência ao Esporte (FAE Osasco), participou do 3º Circuito Open de Atletismo, na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo.

A competição realizada no dia 13 de abril foi organizada pela Federação Paulista de Atletismo e contou com a participação da maioria dos clubes do estado.

Os atletas osasquenses conquistaram seis medalhas na competição, sendo duas de ouro, três de prata e uma de bronze. Também obtiveram bons resultados individuais, com vários atletas pontuando entre os oito primeiros nas respectivas provas da categoria adulto.

A próxima competição da equipe de atletismo na categoria adulto também aconteceu em São Bernardo do Campo neste final de semana, no 4º Circuito Open da Federação Paulista.