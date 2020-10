Osasco derrota São Paulo F.C/Barueri e chega à final do Campeonato Paulista

Osasco São Cristóvão Saúde está na final do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei 2020. As osasquenses buscam o 15º título estadual em decisão contra o Sesi Bauru.

A equipe do técnico Luizomar garantiu a passagem para a decisão com a vitória sobre o São Paulo F.C/Barueri por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/19 e 25/20, em 1h14min, na noite de 13/10, terça-feira (13), no José Liberatti. Com o resultado, o time de Osasco fechou a série contra as baruerienses em 2 a 0.

O primeiro duelo da final do Campeonato Paulista será sábado (17), às 21h30, no ginásio José Liberatti, em Presidente Altino, Osasco, com transmissão do SporTV 2.

Assim como na semifinal, a decisão do Campeonato Paulista vai ser disputada em uma série de dois jogos. Em caso de empate no playoff, a vaga será decidida no Golden Set. O segundo confronto do playoff decisivo será dia 20/10, terça-feira, a partir das 21h30, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, também com transmissão do SporTV 2.

Osasco tem 14 títulos estaduais, conquistados nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.

O técnico Luizomar fez questão de ressaltar a postura e o crescimento de suas atletas em quadra, e elogiou o jovem time de Barueri. “Vi essa garotada nascer. São meninas de muito potencial e encaramos essa série com muito respeito por todas elas, que são a base da Seleção Brasileira campeã sul-americana e que disputou de 2015. Do nosso lado, estamos trabalhando com muito carinho no desenvolvimento dessa equipe. A palavra é construção. Estou muito feliz com a classificação para a final, mas mais ainda com a construção desse time. Temos nomes diferentes em relação à temporada passada. Atletas que nunca haviam vestido a camisa de Osasco e todas entenderam a necessidade de trabalhar muito, estudar muito e construir, de novo, essa palavra tão importante, a nossa história nessa temporada, que tem tudo para ser grande”, disse o treinador.