Osasco é a cidade que mais gera empregos na região

Osasco gerou 2.247 novos postos de trabalho em fevereiro deste ano, resultado de 6.820 admissões e de 4.573 desligamentos de empregos com carteira assinada. O crescimento é o maior para o mês de fevereiro, quando comparado a anos anteriores. Os números fazem parte do levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria de Trabalho do governo federal.

Osasco também ficou à frente dos demais municípios da região Oeste na geração de empregos. Em segundo aparece Barueri, com saldo de 1.637, seguido por Santana de Parnaíba (348), Carapicuíba (263), Jandira (181) e Itapevi (106).

“Os dados do Caged são resultado de uma luta incansável para atrairmos novas empresas, que tragam emprego e renda aos osasquenses”, destacou o prefeito Rogério Lins.

Em Osasco, os setores com melhor desempenho foram Serviços (1.880 vagas), seguido por Indústria (183), Construção Civil (172) e Comércio (12).

Fevereiro foi o melhor mês em geração de empregos na cidade depois de novembro/2020, quando o saldo de empregos ficou em 2.843. Nos demais meses, o município também fechou com saldo positivo, sendo 135 em janeiro, 313 em dezembro, 562 em outubro, 305 em setembro e 786 em agosto.