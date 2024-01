Osasco e Barueri estão eliminados da Copa Brasil de Vôlei

Os times de vôlei da região – Osasco e Barueri – estão eliminados da Copa Brasil, competição que reúne as 8 melhores classificadas no primeiro turno da Superliga de Vôlei Feminino.

publicidade

Nesta terça-feira (23), jogando na casa das adversárias, as meninas do Barueri Vôlei foram superadas pelo Sesc Flamengo por 3×1. Já o Osasco foi eliminado no José Liberatti pelo Fluminense po 3×2, diante da torcida, na segunda-feira (22).

Agora, as duas equipes voltam a atenção novamente para a Superliga. O Osasco encara o Unilife Maringá nesta quinta-feira (25), às 21h, no Paraná, enquanto o Barueri recebe o Sesc Flamengo nesta sexta-feira (26), às 21h, no Sportville.