Osasco e Carapicuíba terão atos contra Bolsonaro no sábado (19)

Movimentos, grupos e partidos que se opõem ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizam novas manifestações em todo o país no sábado (19). Na região, haverá atos em Osasco e Carapicuíba.

Em Osasco, a concentração será em frente a estação da CPTM, a partir das 13h30. Já em Carapicuíba, o ato será realizado na travessa da avenida Inocêncio Seráfico com a Estrada Fazendinha, na Vila Dirce, a partir das 10h. Após os protestos localizados, os grupos seguem para a Avenida Paulista.

As manifestações são organizadas por centrais sindicais, partidos e grupos de oposição ao presidente. “Torna-se fundamental mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras para a luta em defesa do auxílio emergencial de R$ 600, contra a fome, contra a carestia, por vacina já para todos, pela extensão do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda e pelo Fora Bolsonaro”, diz nota divulgada pelas centrais.

“A pandemia de coronavírus, que já tirou a vida de quase meio milhão de brasileiros e brasileiras ante a incompetência do governo federal, segue um risco à população, que deve evitar aglomeração durante protestos e manifestações”, ressaltam as entidades. “Porém, é preciso dar capilaridade às mobilizações envolvendo todos os trabalhadores e trabalhadoras para avançarmos na construção de um país democrático e no combate à prática de destruição das nossas instituições e dos nossos direitos adotada pelo governo federal”, completam.

Como medidas para evitar a disseminação da covid-19, os organizadores orientam que os participantes das mobilizações usem máscara, álcool em gel e procurem manter o distanciamento.

Nas últimas semanas têm sido realizados atos contra e a favor do presidente por todo o país. No dia 12, uma “motociata” com a participação de Jair Bolsonaro reuniu mais de 12 mil motociclistas em São Paulo. No dia 29 de maio, foram realizadas manifestações contra o presidente em diversas cidades.

