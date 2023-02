Osasco enviará alimentos para famílias afetadas pelas chuvas no litoral norte

Assim como Itapevi, a cidade de Osasco também destinará mantimentos para as famílias afetadas com as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo no último fim de semana.

De acordo com o prefeito Rogério Lins (Podemos), parte das doações será dos alimentos arrecadados com a troca de ingressos que foi feita para o show de aniversário da cidade, que será realizado no dia 26 de fevereiro. “Serão toneladas de alimentos doados com muito amor! Deus abençoe e proteja as famílias do litoral norte”, escreveu Lins, nesta terça-feira (21), nas redes sociais.

Saiba como ajudar:

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco recebe, a partir das 13h de hoje (22) doações de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal.

Quem quiser doar, basta entregar os mantimentos diretamente no Fundo Social, que fica na Avenida Bussocaba, 140, Vila Campesina.