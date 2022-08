Osasco faz jogo de abertura do Campeonato Paulista de vôlei feminino nesta terça-feira (16)

A temporada 2022/23 do vôlei feminino começa amanhã (16) às 20h no ginásio José Liberatti, em Osasco, na estreia no Campeonato Paulista. A equipe osasquense enfrenta o time de Vinhedo na abertura da competição.

publicidade

O Osasco garantiu as renovações de Fabiana, Kenya e Tifanny, “repatriou” a central Adenizia, e também contratou duas estrangeiras: a polonesa Malwina Smarzek, que chegou a Osasco há 3 dias; e a norte-americana Micaya White, além das ponteiras Drussyla, Duda, Glayce Kelly e Tamara; das levantadoras Giovana e Maynara; da central Muralha e da líbero Natinha, que vai defender a seleção brasileira no Campeonato Mundial.

Além da central Fabiana, da levantadora Kenya e da oposta Tifanny, permanecem no Liberatti a ponteira Silvana, a meio de rede Saraelen e a líbero Key Alves. Camila Brait também fará parte do grupo, mas fora da quadra. Para encaixar o projeto da segunda gravidez com o time, ela assume a função de Embaixadora.

publicidade

“O Campeonato Paulista é o estadual mais forte do Brasil e estamos trabalhando para formar esse novo grupo com o objetivo de conquistar esse importante título mais uma vez. A temporada é bastante dura, com uma Superliga cada vez mais forte, e queremos iniciar a temporada com o pé direito. Dedicação e empenho, uma das marcas de Osasco, não faltarão. E ainda contamos com a nossa sempre incrível torcida, única no mundo”, afirma o técnico Luizomar.

Após a estreia contra o Country Club Vinhedo, Osasco São Cristóvão Saúde terá pela frente os times do Vôlei Taubaté, AGEE São Carlos, Energis 8 São Caetano do Sul, Pinheiros, Sesi Vôlei Bauru e Barueri Volleyball Club. O torneio feminino terá turno único, com as quatro mais bem colocadas passando às semifinais.

publicidade

Para conseguir ingressos gratuitos, os torcedores devem clicar no link https://shorturl.hk/SFBERG.