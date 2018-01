Osasco inicia nesta quarta-feira vacinação contra a febre amarela

Após a morte de um jovem de 27 anos, a Prefeitura de Osasco divulgou a data do início da vacinação contra a febre amarela. As doses começarão a ser aplicadas nesta quarta-feira, 17, em seis endereços, sendo três na zona Norte e três na zona Sul. A imunização segue até a sexta-feira, 19, das 7h30 às 16 horas.

Publicidade

Haverá distribuição de senhas na Policlínica zona Norte e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Francisca Lima Lira, localizada no Portal D’Oeste, e Dr. Adauto Ribeiro, no Jd. Três Montanhas. As UBSs Lia Buarque Macedo Gasparine, localizada na Vila da Justiça, e Santa Maria – juntamente com a Policlínica zona Sul – também estarão vacinando a população.

Em cada policlínica serão disponibilizadas 1000 senhas por dia. Já nas UBSs serão distribuídas 300 senhas, totalizando 3.200 doses diárias na cidade. De acordo com o secretário de Saúde de Osasco, José Carlos Vido, a partir da próxima semana outros locais de vacinação serão escolhidos para continuar a imunização da população. Ele explica que os bairros nos extremos da cidade serão contemplados nesta primeira ação.

Endereços dos locais de vacinação contra a febre amarela em Osasco

ZONA NORTE

Publicidade

Unidade Básica de Saúde do Portal Francisca Lima Lira – Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 100, Portal D’Oeste

Unidade Básica de Saúde Dr. Adauto Ribeiro – Rua Serra do Roncador, 62, Jd. Três Montanhas

Policlínica Zona Norte -Avenida Getúlio Vargas, 990, Jd. Piratininga

ZONA SUL

Unidade Básica de Saúde Lia Buarque Macedo Gasparine – Avenida Clóvis Assaf, 460, Vila da Justiça

Unidade Básica de Saúde Santa Maria – Rua Eugênio Pacelli, 1013, Jd. Santa Maria

Policlínica Zona Sul – Rua da Saudade, 100, Jd. Bela Vista