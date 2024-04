Osasco: Miss e Mister Melhor Idade 2024 são eleitos

Alice Miranda e Yoji Okamoto foram coroados Miss e Mister Melhor Idade de Osasco nesta edição de 2024. A cerimônia foi realizada na última sexta-feira (12), no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, no Km 18.

Damares Adão Borba e Plínio Robson Aldridge Panse assumiram as categorias Miss e Mister Elegância, enquanto Cecília das Graças Moraes e Lisionaldo Pereira se tornaram os Miss e Mister Simpatia.

Na ocasião, a passagem de faixa dos titulares foi feita pela Miss 2023, Ivete Rocha de Moraes, e o Mister 2023, Mario Costa Serafim. O evento contou ainda com uma apresentação dançante do Trio Los Angeles, com Márcio Campos nos vocais, e da Banda Tempero Latino.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, participaram da cerimônia e parabenizaram os vencedores. “Todos vocês já são vitoriosos! Queremos cada vez mais proporcionar eventos e atividades em que podemos ter a união, a comunhão de todos os que entendem que a família é a nossa principal instituição”, declarou.

As inscrições para a próxima edição do concurso estão previstas para janeiro de 2025. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Assistência Social, Avenida Dom Ercílio Turco, 180 – Vila Osasco, ou por telefone (11) 2183-6700, de segunda a sexta, das 9h às 17h.