Osasco oferece cursos gratuitos de panificação, maquiagem e assistente de cabeleireiro

A Prefeitura de Osasco, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de Panificação, Maquiagem e Assistente de Cabeleireiro.

As aulas serão realizadas no Espaço “Mãos do Futuro”, localizado na Rua Deputado Emílio Carlos, s/n, na Vila Campesina, próximo ao Restaurante do Servidor.

O local, antes ocupado pelo Espaço Criar, estava fechado e passou por reformas. Agora será reaberto para oferecer a jovens, a partir dos 16 anos, e adultos diversos cursos de capacitação profissional. A inauguração do Espaço “Mãos do Futuro” acontecerá na segunda-feira, dia 19/2, dia do aniversário de 56 anos de emancipação político-administrativa da cidade. A aula inaugural acontecerá no dia 20/2.

As vagas para os cursos são limitadas. Os interessados devem comparecer ao Fundo Social de Solidariedade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, munidos de RG, CPF e comprovante de residência. Menores devem estar acompanhado pelos pais ou responsável.

O curso de panificação faz parte do Programa Padaria Artesanal e os de assistente de cabeleireiro e de maquiagem integram à Escola de Beleza. Ambos os projetos fazem parte de uma parceria entre a prefeitura e o governo do Estado e funcionarão no Espaço “Mãos do Futuro”, gerido pelo Fundo Social de Osasco.

MAIS CURSOS

O Fundo Social também abriu inscrições para os cursos de Costura, Manicure, Pedicure e Barbearia. As inscrições para esses quatro cursos serão para cadastro reserva e formação de turmas para as aulas que terão início em breve.

SERVIÇO:

Inscrições abertas para os cursos de Maquiagem, Panificação e Assistente de Cabeleireiro

Local das inscrições: Fundo Social de Solidariedade (Avenida Bussocaba, 140, Vila Campesina)

Apresentar no ato da inscrição: RG, CPF e comprovante de endereço

Mais informações: (11) 3652-9400