Osasco perde para o Pinheiros em casa e precisa da vitória no domingo (9)

As meninas do Osasco Vôlei perderam em casa para o Pinheiros na partida disputada no último sábado (1).

Mesmo com o Ginásio José Liberatti cheio, o Osasco não resistiu e perdeu por 3×2 ( 25×23, 21×25, 25×22, 23×25 e 11×15) a primeira partida das seminifinais do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino e agora precisa vencer o segundo jogo, marcado para o próximo domingo (9) na casa das adversárias, o Ginásio Henrique Villaboim, na capital, às 19h, com transmissão do Sportv2.

Se Osasco ganhar o jogo, só ficará com a vaga se vencer ainda o set desempate contra o Pinheiros para conseguir sua vaga para a final do torneio.

