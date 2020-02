Osasco recebe Festival do Torresmo em março

JENIFER OLIVEIRA

O 1° Festival do Torresmo de Osasco acontece nos dias 7 e 8 de março, das 12h às 22h. Torresmo de rolo, mineiro e recheado são os carros-chefes do cardápio, que também conta com outras opções de carnes suínas como panceta, pernil, costela, leitão a pururuca e joelho de porco.

O público contará ainda com food trucks variados e chopp artesanal, além de música ao vivo e um espaço dedicado às crianças.

O festival será realizado no estacionamento da Prefeitura (acesso pela Rua Narciso Sturlini). A entrada é gratuita.

Serviço:

1º Festival do Torresmo de Osasco

