Osasco se despede de Dom Ercílio Turco

Dom Ercílio Turco, bispo emérito da Diocese de Osasco, morreu hoje (30) às 2h35 da manhã no Hospital da Luz, em São Paulo, onde estava internado desde o dia 19 de outubro. Ele tinha 81 anos e lutava contra um câncer.

“Agradecemos a Deus pelo Ministério Episcopal de Dom Ercílio colocado a serviço da Santa Igreja e do povo de Deus”, declarou, em nota, a Catedral de Osasco.

O velório acontece na Catedral Santo Antônio (Av. Santo Antônio, 1090, Vila Osasco), com missas a cada duas horas. A última Missa Exequial acontecerá nesta quinta-feira (31) às 10h, presidida por Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Em seguida o corpo de nosso bispo emérito será sepultado na Cripta da Catedral.

Publicidade

Trajetória

Dom Ercílio nasceu em Campinas, SP, em 13 de março de 1938. Filho de Francisco Turco e Ignez Canossa Turco, último dos irmãos Oswaldo, Antônio, José e Terezinha. Foi ordenado sacerdote em Campinas, no dia 1º de dezembro de 1963, por Dom Paulo de Tarso Campos, naquela época Arcebispo Metropolitano de Campinas.

Publicidade

Em 18 de novembro de 1989, foi nomeado, pelo Papa João Paulo II, o terceiro Bispo de Limeira (SP), sendo ordenado no dia 04 de fevereiro de 1990, por Dom Gilberto Pereira Lopes, Arcebispo Metropolitano de Campinas, tomando posse em 08 de fevereiro de 1990. Escolheu como lema de seu episcopado: Evangelium Dei Evangelizare (Anunciar o Evangelho de Deus) colocando a evangelização como prioridade de seu serviço episcopal.

Dom Ercílio Turco foi transferido pelo Papa João Paulo II para a Diocese de Osasco em 24 de abril de 2002. Realizou seu 1º contato com o povo da Igreja Diocesana de Osasco no dia 1º de maio, festa de São José Operário – 13º aniversário de instalação da nossa Diocese.

Sua posse canônica realizou-se no dia 30 de junho de 2002, festa litúrgica dos apóstolos São Pedro e São Paulo, às 15h, no Ginásio de Esportes Professor José Liberatti, em Osasco. Foi acolhido com estas palavras de Dom Francisco: “Este báculo de Pastor que, durante 27 anos de feliz episcopado me acompanhou, revelando-me a serenidade e a bondade de nosso Deus, eu passo às suas mãos, alegre e confiante na graça do mesmo Deus que nos haverá de conceder anos ainda maiores de feliz evangelização”.

Publicidade

Conforme o cânon 401.1, do Código de Direito Canônico, apresentou sua renúncia – por motivo de idade – ao Santo Padre Francisco, no dia 14 de março de 2013, sendo que a renúncia foi aceita no dia 16 de abril de 2014.

Como Bispo Emérito dedicou-se a uma vida intensa de oração, celebrações em paróquias da diocese, assim como em tríduos, novenas e festas de padroeiros; e ministração do sacramento da Crisma, participando firmemente nas celebrações diocesanas.