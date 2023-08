Osasco será a primeira a ter uma Cidade da Polícia fora da capital

A Cidade da Polícia, que está sendo construída em ritmo acelerado na Vila Yolanda, colocará Osasco no posto de primeria cidade a ter um centro integrado com todas as forças de segurança fora de uma capital.

publicidade

O local vai abrigar as novas instalações do Comando da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Centro de Operações Integradas (COI), e unidades especializadas da Polícia Civil, como o Centro de Inteligência Policial (CIP), Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), Delegacia de Polícia de Investigações Sobre o Meio Ambiente e Setor de Produtos Controlados (DIICMA), Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA), Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher (DDM), Delegacia de Investigações de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso, Núcleo Especial Criminal e Delegacia Seccional.

O prédio contará também com um auditório para eventos e formações e o primeiro estande de tiro virtual da região.

publicidade

De acordo com a Prefeitura de Osasco, a Cidade da Polícia utilizará tecnologia de ponta, com recursos de inteligência artificial e de câmeras inteligentes de monitoramento panorâmicas. A previsão é que o complexo seja entregue em 2024.