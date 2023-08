Osasco Soldiers joga em casa após 7 anos e vence com tranquilidade

Osasco recebeu a nona rodada do Campeonato Paulista de Flag Football 9×9, competição homologada pela FEFASP (Federação de Futebol Americano de São Paulo), no domingo (27). Foram realizadas quatro partidas.

O Soldiers recebeu o Karakas Strong Bears, time da cidade vizinha, Carapicuíba, e venceu os adversários com tranquilidade pelo placar de 39×0. É a sexta vitória do time osasquense na competição, que atualmente tem a melhor campanha geral.

O MVP ofensivo da partida ficou com Miguel “Sunshine” Cangussu que conquistou o prêmio pela segunda vez no campeonato, já o MVP defensivo foi Leonardo Viel.

“O Soldiers vem fazendo uma campanha fantástica, a melhor da história da equipe. Que esse jogo tenha sido apenas a porta de entrada para Osasco receber mais jogos da equipe”, comentou o head coach Fernando “Saints” Oliveira.

Além do jogo dos osasquenses, a rodada contou com as vitórias de Rampage Flag por 24×0 no Black Panthers Football; Diadema Diamond derrotando o Itapecerica Greens por 30×26 em um dos jogos mais agitados da temporada e o Jundiaí Cerberus vencendo o Guarulhos Royals por 7×0.

