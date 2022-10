Osasco Soldiers precisa vencer o Indaiatuba amanhã para seguir no Paulista de Flag Football

Osasco Soldiers precisa vencer o Indaiatuba amanhã para seguir no Paulista de...

A equipe de futebol americano Osasco Soldiers entra em campo neste domingo (9), às 10h, contra o Indaiatuba Alpacas, pelo Campeonato Paulista de Flag Football. A partida é realizada no estádio municipal Arnaldo José Celeste, em Guarulhos, São Paulo.

É o sétimo confronto dos osasquenses no campeonato. O Soldiers atualmente ocupa a quinta posição da conferência norte, e conta com três vitórias e três derrotas no torneio. Já o Alpacas tem cinco vitórias, um empate e uma derrota, e ocupa a segunda colocação da conferência.

Classificado para a próxima fase, o Indaiatuba Alpacas tem chances de garantir a primeira colocação no grupo. Já o Soldiers vive uma situação mais complicada: a equipe precisa vencer para chegar viva na última rodada e ainda depende de uma combinação de resultados para se classificar, ou seja, uma derrota acaba com a chance de classificação do Soldiers.

O Campeonato Paulista de Flag Football, da Fefasp, é disputado por 14 equipes divididas em duas conferências (Norte e Sul). Cada equipe disputa oito partidas, sendo seis jogos contra times da própria conferência e dois confrontos contra equipes da outra conferência. Os quatro primeiros colocados de cada conferência avançam para os playoffs.