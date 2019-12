Osasco tem aulas de dança e artes marciais grátis

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, oferece diversas atividades gratuitas em mais de 100 espaços espalhados pela cidade. São aulas de dança, ginástica e artes marciais, que contribuem para o treinamento e também formação de futuros atletas e bailarinos.

Esse é o caso de Camila, 4 anos, que pratica ballet baby class. Sua mãe, Kátia Simone Costa Grandini, diz que seria impossível realizar o sonho da filha sem as aulas oferecidas gratuitamente. “Em qualquer escolar particular, o custo é alto. Não teria como mantê-la”, diz.

Apesar da pouca idade, Camila adora participar das aulas. Além de aprender a dançar, também aprende postura e prática a socialização. “A disposição dela nas aulas até me emociona”, confessa a mãe.

Publicidade

Neusa Ferreira Maia é outra participante dos cursos. Depois de ficar dois anos sem fazer qualquer atividade física, ela decidiu aproveitar um tempinho extra e, atualmente, pratica três modalidades: ritmos, jazz e dança do ventre. “Estou adorando voltar à atividade. Minha saúde e minha disposição melhoraram bastante”, diz ela, que já está com 60 anos.

A Academia Municipal fica na Avenida dos Autonomistas, 1.947, nos 1º e 2º andares. Ela funciona de segunda a sexta, das 7h às 22h, e aos sábados, das 8h às 17h.

Publicidade

Os interessados em participar das atividades, precisam levar 2 fotos 3×4, xerox do RG, xerox do comprovante de endereço e atestado médico para fazer inscrição. Há vagas abertas em todas as modalidades.

Aulas oferecidas na Academia Municipal de Osasco:

. Danças

Salão (Livre)

Bolero (Iniciantes)

Terça e quinta – 16h às 17h

Ritmos Latinos (Iniciantes)

Salsa, Bachata e Kizomba

Terça e quinta-feira – 17h às 18h

Ritmos Latinos (12 anos)

Segunda – 19h às 20h / Terça e quinta – 8h às 9h

Publicidade

Dança de Salão (Livre)

Forró

Quarta e sexta – 17h às 18h

Samba e Gafieira

Quarta e sexta – 18h às 19h

Sertanejo e Vaneira

Quarta e sexta – 19h às 20h

Ritmos (Livre)

Segunda e quarta – 16h às 17h

Terça e quinta – 15h às 16h

Sexta-feira – 13h às 14h

Publicidade

Dança de Salão

Forró (Nível 1 e 2)

Terça – 11h às 12h

Samba Rock (Nível 1)

Terça – 12h às 13h

Treinamento competitivo

Terça – 13h às 14h

Gafieira (Nível)

Quinta – 11h às 12h

Publicidade

Dança de salão todos os ritmos

Quinta – 12h às 13h

Treinamento competitivo

Quinta – 13h às 14h

Samba Rock (Nível 2)

Sexta – 10h às 11h

Gafieira (Nível 2)

Sexta – 11h às 12h

Publicidade

Treinamento Competitivo

Sexta – 12h às 13h

Dança do Ventre (15 anos)

Terça e quinta – 10h às 11h / 16h às 17h

Ballet

Terça e quinta

Baby Class (3 a 4 anos) – 8h30 às 9h15

Pré- Ballet (5 a 7 anos) – 9h15 às 10h15

Ballet Infantil (8 a 10 anos) – 10h15 às 11h15

Ballet

Sexta

Baby Class (3 a 4 anos) – 13h às 13h45

Pré-Ballet (5 a 7 anos) – 14h às 15h

Ballet Infantil (8 a 10 anos) – 15h às 16h

Publicidade

Jazz (16 anos)

Terça e quinta – 9h às 10h

Segunda – 18h às 19h

Artes Marciais

Kung Fu Mao (7 anos)

Segunda e quarta – 15h às 17h

Terça e quinta – 20h30 às 22h

Quarta – 20h às 22h

Sexta – 20h às 22h

Kung Fu Louva Deus (8 anos)

Terça e quinta – 17h30 às 19h / 19h às 20h30

Sábado – 10h às 12h

Tai chi chuan

Sexta – 16h às 17h

Publicidade

Karatê (8 anos)

Sábado – 13h às 15h30

Jiu Jitsu (12 anos)

Terça e quinta – 19h às 20h30

Capoeira (8 anos)

Segunda – 20h às 22h

Kickboxing (7 anos)

Segunda – 18h às 19h30

Terça e quinta – 15h às 16h / 19h às 20h30

Publicidade

Muay Thai (11 anos)

Segunda, quarta e sexta – 9h às 10h

Ginástica

Pilates (17 anos)

Segunda, quarta e sexta-feira (Iniciante) – 14h às 14h45

Quarta e sexta – 8h às 9 horas

Segunda, quarta e sexta (Avançado) – 15h às 16h

Multifuncional (Livre)

Segunda, quarta e sexta – 7h15 às 8h / 8h às 9h

Circuito Funcional (Livre)

Segunda – 17h às 18h

Terça e quinta – 13h às 14h

Publicidade

Step Dance (Livre)

Terça e quinta – 14h às 15h

Sábado – 9h às 10h

Funcional Dance (17 anos)

Segunda e quarta – 13h às 14h

Sábado – 8h às 9h

Patins Inline (5 a 14 anos)

Segunda e sexta – 10h às 11h

Obrigatório uso de equipamento de proteção

(capacete, cotoveleira, joelheira e munhequeira)

Piltates (16 anos)

Sexta – 8h às 9h

Serviço:

A Academia Municipal fica na Avenida dos Autonomistas, 1.947, nos 1º e 2º andares. Ela funciona de segunda a sexta, das 7h às 22h, e aos sábados, das 8h às 17h.

Os interessados em participar das atividades, precisam levar 2 fotos 3×4, xerox do RG, xerox do comprovante de endereço e atestado médico para fazer inscrição. Há vagas abertas em todas as modalidades.

Mais informações: 3654-1062 (Secretaria de Esportes)