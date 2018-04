Osasco tem aulas gratuitas de pilates, ginástica, dança de salão e artes marciais

A Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco oferece gratuitamente, na Academia Municipal, na Vila Campesina, aulas de pilates, ginástica funcional, GAP (misto de ginástica funcional com ritmos para fortalecimento muscular), dança de salão e artes marciais (Muay Thai e Kung Fu).

Não existe limite de idade para frequentar as aulas. A faixa etária vai dos 30 aos 65 anos. Para participar, é preciso morar na cidade, apresentar atestado médico, comprovante de residência, RG e uma foto 3×4. A inscrição deve ser feita no Ginásio de Esportes Professor José Liberatti, em Presidente Altino.

No dia 09, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou de um café com alunas do curso de pilates. O chefe do Executivo acompanhou alguns minutos da aula na qual as alunas faziam exercícios de alongamento e anunciou que nos próximos dias providenciará o envio de mais bolas para as atividades.

O curso possui duas turmas, com média de 60 alunas cada. As aulas duram uma hora, acontecem de segunda a sexta-feira, e são divididas entre a Academia (três vezes na semana) e o Ginásio de Esportes Professor José Liberatti (duas vezes).

A dona de casa Arlita Mendonça, 50 anos, moradora da Vila Simões, participa das aulas há um ano, por recomendação médica. “Tenho osteofitose e tendinite. Depois que comecei a fazer, melhorei bastante. Nem preciso mais tomar medicamentos para as dores”, comemora.