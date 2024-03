Osasco tem “duplo Dia D” contra a dengue nesta sexta e sábado

Nesta sexta (1º) e sábado (2), a Prefeitura de Osasco promove o “Duplo Dia D” contra a dengue em vários pontos da cidade. A iniciativa visa combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Agentes de endemias e agentes comunitários realizam hoje visitas das 9h às 16h, focando em atividades preventivas e de orientação. Já no sábado, está programado um mutirão de ações preventivas, controle e orientação com a participação de todas as secretarias municipais de Osasco.

“O evento visa fortalecer a conscientização e o engajamento da comunidade no combate ao vetor dessas doenças. A participação e colaboração da população são fundamentais para o sucesso da iniciativa”, destaca a administração.