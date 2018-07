Osasco terá dois “Dias D” de vacinação contra 5 doenças

Osasco terá, em 4 e 18 de agosto, dois “Dias D” de vacinação contra a poliomielite, sarampo, HPV, meningite e febre amarela. A campanha especial de imunização contra essas cinco doenças é uma iniciativa da prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, e tem por objetivo atender toda a família, uma vez que abrangerá todas as faixas etárias.

A vacinação ocorrerá nas 35 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 16h. É necessário levar a caderneta de vacinação e os menores estarem acompanhados pelos pais.

A vacinação contra a Poliomielite e Sarampo atenderá crianças de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Adolescentes dos sexos masculino e feminino de 11 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias deverão se vacinar contra HPV e meningite. Lembrando que as meninas poderão iniciar a vacinação do HPV a partir dos 9 anos.

A vacina contra a febre amarela abrange crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos.

É importante salientar que, além dos “Dias D”, a campanha especial de vacinação acontece durante todo o mês de agosto, entre os dias 6 e 31.

Os “Dias D” serão realizados em dois sábados do mês, 4 e 18/8 para atender, principalmente, àquelas famílias que não têm tempo de se vacinar durante a semana.

Adesão

A Prefeitura ressalta que é muito importante a adesão da população. Atualmente, os casos de sarampo estão aumentando no país.

O sarampo está com risco presente de disseminação, com aumento do número de casos e de países afetados. Em 2018 houve ocorrência de surtos epidêmicos na região das Américas, e no Brasil, nos estados de Roraima e Amazonas, com o registro de óbitos pela doença.

SERVIÇO

“Dias D” de Vacinação contra a poliomielite, sarampo, HPV, meningite e febre amarela.

Dias 4 e 18 de agosto

Horário: das 8h às 16h

Local: Em todas as UBSs de Osasco

Oferta das vacinas ao longo do mês, de 6 a 31/8, em todas as UBSs

Público alvo:

Poliomielite e sarampo: Crianças de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias

HPV e meningite: Adolescentes dos sexos feminino e masculino de 11 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias

Febre amarela: Crianças a partir dos 5 anos, Adolescentes, Adultos e Idosos