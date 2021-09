Osasco terá feira de plantas, flores e decoração a partir do dia 17

Entre os dias 17 e 30 de setembro será realizada em Osasco uma feira de plantas, flores e objetos de decoração, no Garden da Oliveira Jardinagem, na Av. Nações Unidas, 210, Bairro Bonfim (margem do Rio Tietê, lado Presidente Altino).

O evento é promovido pelo coletivo Casaviva – cultural e ambiental Osasco (Ponto de Cultura) e a Oliveira Jardinagem.

No dia 17, às 19h, ocorrerá coquetel de abertura com apresentações de música com Dorgi e performance de Rosi Cheque. Na oportunidade, haverá o lançamento do projeto “Osasco: eu amo, eu cuido”, que objetiva divulgar e incrementar iniciativas de munícipes, instituições e empresas que promovem ações de conservação e proteção de áreas públicas na cidade.

Serviço:

Feira de plantas, flores e decoração em Osasco

De 17 a 30 de setembro / das 9h às 21h / Garden da Oliveira Jardinagem, na Av. Nações Unidas, 210, Bairro Bonfim (margem do Rio Tietê, lado Presidente Altino) / Mais informações: (11) 99652-8199 / casavivaosascosp@gmail.com / https://www.facebook.com/casavivaosasco