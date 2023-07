Osasco terá feirão de emprego com mais de 500 vagas para pessoas com deficiência

Osasco terá feirão de emprego com mais de 500 vagas para pessoas...

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco promove no dia 26 de julho uma nova edição do Feirão de Empregos Exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcD).

A ação, que ofertará mais de 500 vagas, será realizada das 8h às 14h, no Portal do Trabalhador (Centro).

Para participar do Feirão de Emprego, basta comparecer no Portal Centro munido de seus documentos pessoais, currículo atualizado e laudo que comprove a deficiência.

Não é necessário agendar para concorrer às 500 vagas disponíveis.

SERVIÇO

Feirão de Emprego Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Data: 26/07, das 8 às 14 horas

Local: Portal do Trabalhador, Centro (Rua Fiorino Beltramo, 300 – Centro)