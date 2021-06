Osasco terá mais uma unidade do Atacadão, que vai gerar 1,2 mil vagas

Osasco terá uma segunda unidade da rede Atacadão. A unidade deve ser inaugurada até o fim do ano e gerar cerca de 1,2 mil vagas de emprego. As informações são do prefeito Rogério Lins (Podemos), que divulgou o projeto na noite desta quinta-feira (24).

publicidade

“Dia de entregar a autorização de construção de mais um empreendimento em nossa cidade, que vai gerar 1200 novos empregos! O novo Atacadão Osasco será o maior do Brasil e fica pronto em Novembro deste ano”, declarou o prefeito, por meio das redes sociais. “A partir de setembro, os interessados nas vagas poderão procurar alguma de nossas unidades do Portal do Trabalhador”, completou Rogério Lins.

A primeira unidade do Atacadão em Osasco foi inaugurada em 2018, na avenida Hilário Pereira de Souza, ao lado do Poupatempo. A rede atacado-varejista pertence ao Grupo Carrefour e é a maior do país, com mais de 200 lojas e 50 mil funcionários.

publicidade