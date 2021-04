Osasco terá novo mega mercado Rossi e Track & Field

Osasco terá em breve as instalações de um mega mercado da rede Rossi Supermercados, com um complexo de lojas e serviços, além da rede de produtos esportivos Track & Field, anunciou, na tarde desta terça-feira (27), o prefeito Rogério Lins (Podemos).

“Novas empresas, novos empregos para Osasco. A região Sul (Jd. Tereza, Novo Osasco, Belmonte, City Bussocaba, Conceição, Santa Maria), terá um Mega Mercado Rossi, com complexo de lojas e serviços, gerando centenas de empregos para a população local”, declarou o prefeito, por meio das redes sociais.

Fundada em 1965, o Rossi Supermercados conta atualmente com dez lojas, das quais duas em Osasco e uma em Carapicuíba. Os interessados em se candidatar a vagas de emprego na empresa podem se cadastrar por meio deste site.

Track & Field

Rogério Lins declarou ainda que “o complexo da antiga Dinap também receberá a famosa marca esportiva Track & Field, gerando ainda mais oportunidades para Osasco”.

Outras inaugurações em breve em Osasco serão a loja da Havan, em Presidente Altino, que abre as portas na quinta-feira (29); e uma unidade da rede de Autopeças MercadoCar, com abertura prevista para agosto e diversas vagas de emprego abertas no momento.