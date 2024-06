Osasco terá Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ em julho

Já começaram os preparativos para a 7ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Osasco, que está marcada para o dia 21 de julho, a partir das 12h, no Centro.

Artistas e agentes culturais da comunidade interessados em participar, podem fazer as inscrições até sexta-feira (7) através do link: PARADA DO ORGULHO LGBTQIAPN+ (google.com).

A Parada do Orgulho é uma das maiores manifestações sociais ao redor do mundo. Ela tem o objetivo de reivindicar os direitos, promover a visibilidade e celebrar a diversidade, com ações políticas e afirmativas.