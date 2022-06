Osasco terá Parada LGBTQIA+

A quinta edição da Parada LGBTQIA+ de Osasco será realizada no dia 31 de julho, domingo, a partir das 12h, na rua da estação Osasco da ViaMobilidade. Com o tema “Osasco de Todas as Famílias”, o evento pretende reunir 15 mil pessoas e atrações locais e nacionais.

A realização será apoiada por pequenas empresas e comércios da região e por uma vaquinha online. “Em tempos de ódio que estamos vivendo, festejar também é um ato de resistência”, ressalta Higor Andrade, organizador da Parada e co-vereador pela Mandata AtivOz. “Mas, para além disso, pretendemos cobrar políticas públicas para nossa população que é tão invisibilizada e violentada nesse País, e esquecida no nosso município”, resume.

O tema “Osasco de todas as famílias” visa mostrar que a população LGBTQIA+ também tem família e essas famílias merecem ser respeitas, independentemente de sua composição. Também é uma forma de pedir que essa população seja tratada com mais respeito.

SERVIÇO

5º Parada LGBTQIA+ de Osasco

31 de julho de 2022 – a partir das 12h

Concentração: Rua da Estação