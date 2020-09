Osasco terá “pit stop” com banheiro, área de descanso e Wi-Fi para entregadores

Com a sede do iFood instalada na cidade, Osasco terá um ponto de apoio para motoboys, com banheiros, área de descanso, Wi-Fi e tomadas para carregadores de celulares, anunciou o prefeito Rogério Lins (PODE), na noite desta quarta-feira (29).

De acordo com ele, o projeto do “pit stop” para os entregadores está em fase de elaboração e será custeado pela iniciativa privada. A implantação começa nos próximos dias, afirmou Rogério Lins, sem, no entanto, mencionar prazo para a conclusão e localização do espaço.

“Osasco terá ponto de apoio modelo no país para Motoboys. O “pit stop” terá banheiros, área de descanso, Wi-Fi e tomadas para carregadores de celulares, tudo gratuito e custeado pela iniciativa privada. O projeto já está fase final de elaboração e começa a ser implantado nos próximos dias”, declarou o prefeito de Osasco.

