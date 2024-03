Osasco teve mais de 8 mil carteiras assinadas em janeiro

A cidade de Osasco fechou o mês de janeiro com 8.025 novos empregos com carteira assinada e saldo positivo de 394 contratações. Os dados são do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) e foram divulgados recentemente pelo Ministério da Economia.

Serviço, Comércio, Construção Civil e Indústria foram os setores que mais empregaram respectivamente neste período. Comparativamente ao mesmo período do ano passado, ou seja, o mês de janeiro de 2023, houve a criação de 8.134 novos empregos com carteira assinada.

Os números mostram ainda que o desempenho de Osasco ao longo de 2023 foi positivo, com a contratação de 100.308 pessoas e um saldo positivo de 3.483 carteiras assinadas nos mesmos setores mencionados anteriormente.

“Os esforços da administração, incluindo políticas fiscais atrativas e investimentos em infraestrutura e segurança, criam um ambiente favorável para investimentos em Osasco”, defende a Prefeitura.

A localização estratégica da cidade e os programas de qualificação profissional também contribuem para atrair grandes empresas, como o Mercado Livre, iFood e MercadoCar. Além disso, Osasco ainda se destaca como a segunda maior economia do estado de São Paulo e a sétima do país, segundo o IBGE/2022.