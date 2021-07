Osasco vacina pessoas de 40, 39, 38 e 37 anos esta semana

A Prefeitura de Osasco iniciou nesta terça-feira (6), a vacinação contra a covid-19 para pessoas com 40 anos ou mais nas Unidades Básicas de Saúde, Centros de Atenção ao Idoso e drogarias conveniadas. Pessoas com 39 anos começaram a receber o imunizante amanhã (7).

publicidade

Já na quinta-feira (8), é a vez de quem tem 38 anos receber a vacina. Na sexta-feira (9), feriado, a vacinação será destinada ao público com 37 anos ou mais. Devido ao feriado, as UBSs e CAIs funcionarão apenas para vacinação, das 10h às 16h.

Para receber a vacina, o munícipe precisa apresentar documento original com foto e comprovante de endereço. Não é necessário fazer agendamento na Central 156, como tem sido exigido no drive thru, mas a Prefeitura orienta que todos façam o pré-cadastro no cite VacinaJá, do governo estadual.

publicidade

Horários e endereço de um dos pontos de vacinação mais próximo de sua residência estão disponíveis em http://saude.osasco.sp.gov.br/.

R$ 200 MIL// Família de PM morto fora de serviço ao reagir a assalto deve ser indenizada