Osasco: vacinação a partir de 44 anos começa nesta quarta; na quinta, é a vez de quem tem 43 ou mais

A Prefeitura de Osasco inicia nesta quarta-feira (30), a vacinação contra a covid-19 para pessoas com 44 anos ou mais, sem comorbidades, nas 34 Unidades Básicas de Saúde e nos dois Centros de Atenção ao Idoso, além dos postos volantes.

No dia 1º de julho, quinta-feira, a vacinação será destinada ao público com 43 ou mais, sem comorbidades.

Para receber a vacina, o munícipe não precisa fazer agendamento na Central 156, como tem sido exigido para vacinação no drive-thru. Porém, a fim de agilizar o atendimento nas unidades de saúde, além de apresentar o documento com foto e comprovante de endereço, a Prefeitura de Osasco solicita que todos façam o pré-cadastro no site VacinaJá: www.vacinaja.sp.gov.br.

Para consultar o endereço de um dos pontos de vacinação mais próximo de sua residência acesse http://saude.osasco.sp.gov.br/.

Fim de semana terá drive-thru para quem tem 40 anos ou mais

Quem tem 40 anos ou mais poderá se vacinar em drive thru no fim de semana, mediante agendamento na Central 156 da Prefeitura, informou o prefeito Rogério Lins.

Cronograma da vacinação contra a covid-19 em Osasco:

30/06/2021 (quarta feira) – *44 anos acima* em todas as UBS

01/07/2021 (quinta feira) – *43 anos acima* em todas as UBS

03/07/2021 (sábado, no drive-thru) – *40 anos acima* com agendamento 156

04/07/2021 (domingo, no drive-thru) – *40 anos acima* com agendamento 156

05/07/2021 (segunda feira) – *42 anos acima* em todas as UBS