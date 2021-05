Osasco vai concentrar 1.500 das 5 mil vagas que o Mercado Livre planeja abrir no estado

Osasco concentrará cerca de 1,5 mil das cerca de 5 mil vagas de emprego que o Mercado Livre, sediado no município, planeja criar no estado até o final do ano, com investimentos que somam mais de R$ 4 milhões.

A informação é do prefeito Rogério Lins (Podemos). “Ótima notícia pra nossa cidade: o Mercado Livre, que é uma empresa sediada em Osasco, investirá mais de 4 bilhões na economia, gerando mais de 4 mil novas vagas de trabalho no decorrer desse ano, sendo 1.500 vagas em nosso município”, declarou o chefe do Executivo osasquense, na noite desta terça-feira (18), por meio das redes sociais.

O plano de investimento do Mercado Livre no estado foi anunciado na segunda (17), com acordo firmado entre a gigante do e-commerce e o governo paulista. A meta é gerar 5 mil empregos diretos em logística e tecnologia nas regiões de Osasco, Cajamar e Louveira.

Interessados em se candidatar a oportunidades no Mercado Livre podem se candidatar por meio do site de vagas da empresa.