Osasco vai receber R$ 4,5 milhões para área da cultura

A Secretaria de Cultura de Osasco cadastrou nesta quarta-feira (29) o Plano de Ação para garantir os recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura (PNAB) para a cidade.

Com isso, o município deve receber, ainda este ano, R$ 4.584.491,98 em recursos para projetos e ações no setor cultural que serão destinados a:

– fomento à cultura;

– garantir o financiamento e a manutenção de agentes, espaços e ações culturais;

– democratizar o acesso e a produção artística.

Segundo a Secretaria de Cultura, o Plano de Ação vai passar pela aprovação do governo federal para posterior assinatura de adesão.

Ainda de acordo com a Secretaria, no início de 2024 será iniciado o processo de escuta com representantes dos segmentos artísticos-culturais por meio de seminários, assembleias e demais mecanismos para construirmos de forma coletiva e participativa!