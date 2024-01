Osasco Vôlei joga nesta quarta-feira (10) em Minas contra o Praia Clube

Depois da excelente vitória de 3×1 sobre o Minas Tênis Clube no último sábado (6), as meninas do Osasco Vôlei entram em quadra fora de casa hoje (10) contra o Praia Clube, em Uberlândia.

As mineiras estão em 4º lugar na tabela da Superliga de Vôlei Feminino, enquanto o Osasco está em 6º e vem buscando a reabilitação na competição.

“O time do Praia é muito forte e, assim como nós, se reformulou para a temporada 23/24, com muitos nomes novos. Elas veem de derrota – 3 a 0 para o Sesc Flamengo – e não tenho dúvida que virão com tudo para cima. Nunca é fácil jogar em Uberlândia, mas estamos preparadas e confiantes, apesar do pouco tempo de preparação entre o jogo de sábado, contra o Minas, e a partida desta quarta. Mas sabemos o quanto é importante voltar com os três pontos de Minas e também vamos com tudo pra cima delas”, garante a líbero Camila Brait, dona do melhor passe da competição, com 66% de eficiência.

O jogo será às 21h com transmissão pelo SporTV2.