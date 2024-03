Osasco Vôlei perde, mas mantém vice-liderança isolada da Superliga de Vôlei

O Osasco perdeu na noite deste domingo (17) para o Praia Clube em casa por 3×1, quebrando a sequência de invencibilidade que já durava 12 jogos.

Mesmo assim, as atletas comandadas por Luizomar de Moura mantiveram a vice-liderança isolada e sem ameaças até o final da fase de classificação. Praia Clube e Minas ainda vão brigar até o último jogo para ver quem fica com o 3º lugar. O 1º lugar ficará com o Flamengo, também sem chance de ser alcançado.

Se a primeira fase terminasse hoje, a Superliga de Vôlei Feminino teria mais uma vez o duelo regional entre Osasco x Barueri no mata-mata, já que as comandadas de Wagner Coppini estão em 7º na classificação.

O último jogo do Osasco nessa primeira fase será contra o BluVôlei, nesta sexta-feira (22), às 21h, na casa das adversárias.