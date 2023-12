Osasco Vôlei recebe o Fluminense nesta sexta-feira no Liberatti

O Osasco Vôlei recebe o Fluminense nesta sexta-feira (8), pela sexta rodada da Superliga de Vôlei Feminino. O jogo começa às 21h no Ginásio José Liberatti, em Osasco.

O Fluminense está em 4º na tabela de classificação, enquanto o Osasco está em 6º, com 3 jogos a menos. Se vencer por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1, o time de Camila Brait, Tifanny, Giovana, Lorenne e cia. toma a quarta posição das cariocas.

A partida será transmitida pelo canal SporTV2.

Camila não quer Paris

A líbero osasquense Camila Brait figura no Top 3 no fundamento recepção na Superliga de Vôlei Feminino. Ela tem 71% de aproveitamento do passe, sendo eficiente em 39 de 55 ações. Com isso, já integra o Time do Sonho, baseado nas estatísticas da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e constantemente precisa responder sobre a expectativa de retorno à seleção para a disputa da Olimpíada de Paris/24.

“Eu amo jogar vôlei e amor vestir a camisa de Osasco. Jogar no ginásio José Liberatti e sentir a energia, o carinho, da nossa torcida é incrível. Tudo isso me motiva a seguir em frente, lutando a cada dia para evoluir em conjunto com as meninas do time e, juntas, lutar por títulos. Conquistamos o Campeonato Paulista e queremos a Superliga”, afirma Brait, que completa. “Mas também amo demais a minha família, meus filhos, e nesse momento meu foco se divide em apenas duas direções: Osasco e minha família”, completa a líbero e capitã osasquense.