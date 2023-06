Osasco Vôlei renova com Giovana, Kenya e Fabiana

Giovana, Kenya e Fabiana seguem para mais uma temporada no Osasco Vôlei.

Com 22 anos, Kenya vai para a terceira temporada consecutiva em Osasco, enquanto Giovana, de 28 anos, renova após o primeiro ano do clube.

A bicampeã olímpica Fabiana, de 38 anos, vestirá a camisa do Osasco também pela terceira temporada consecutiva.

As atletas compartilham a alegria em seguir na equipe osasquense. “Estou muito feliz por continuar por mais uma temporada. Me sinto acolhida e em casa em Osasco e espero dar muita alegria aos torcedores e conquistar nossos objetivos”, disse Giovana. “Parto para mais uma temporada junto com o time e também com os nossos torcedores. Estou muito motivada e empolgada e para disputar mais uma temporada. Conto com a torcida de todos”, complementa Kenya.

O técnico Luizomar reforça a confiança nas suas levantadoras. “São duas atletas jovens, de muito potencial e uma vontade enorme de aprender e crescer no esporte. Giovana e Kenya fizeram uma ótima temporada e tenho certeza de que irão fazer ainda mais. Seguiremos trabalhando para isso, em prol na equipe”, comenta o técnico Luizomar.

“Mais uma temporada junto com Osasco. Sou movida a desafios e estou muito feliz e animada. Sei que muita gente já me aposentou, mas ainda não estou satisfeita. Quero mais e estou de volta”, afirmou a central bicampeã olímpica.

Antes das levantadoras e da central, Osasco confirmou Camila Brait como o primeiro nome para a temporada 2023/24. A líbero retorna após um ano afastada das quadras em função do nascimento do segundo filho, Romeo.

Nova contratação para o meio de rede

A americana Brionne Butler, central de 24 anos, vai defender o Osasco na temporada 2023/24.

Com 1,94m, Brionne chega para formar o paredão osasquense ao lado da bicampeã olímpica Fabiana. A central norte-americana jogou a última temporada no Chieri, da Itália, e chega motivada. “Estou muito feliz e animada por jogar em Osasco. Não vejo a hora de conhecer a torcida, a cidade e o ginásio, claro. Nessa semana por aqui para disputar a Liga das Nações, já para conhecer um pouco da cultura brasileira e estou adorando. Espero contribuir muito para o sucesso do meu novo clube nessa temporada”, comenta a central.