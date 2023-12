Osasquense conquista 5º lugar no campeonato brasileiro de animadores de torcida

A atleta osasquense de cheerleading – esporte de animadores de torcida – Júlia Rigaud Pontes finalizou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro de Cheerleading All Star. A competição foi realizada nos dias 16 e 17 de dezembro, no Parque Olímpico da Barra, Rio de Janeiro.

O campeonato é chancelado pela Confederação Brasileira de Cheerleading Desportivo (CBCD) e reuniu 500 atletas divididos em 25 equipes de diferentes níveis e classes, sendo elas “All Girl” e “Coed”.

Júlia Rigaud Pontes, que é bolsista e representante da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) de Osasco, participou pela equipe clube Galaxy All Star (Blitzar) na categoria Coed 3 – non tumbling, que teve bom desempenho.

O campeonato encerra a temporada de competições no Brasil e dá início aos treinos e preparação do Team Brazil para o Campeonato Mundial da ICU, em abril, em Orlando, cidade no centro da Flórida/EUA.

Em competição individual anterior, disputada em abril, Julia conquistou medalha de prata no Mundial de Cheerleading em Orlando/EUA na categoria JR Coed Advanced.